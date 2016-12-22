Muharip gazilerden Milas Kaymakamı Arslan’a ziyaret

Muğla’nın Milas ilçesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyeleri Kaymakam Eren Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Gazilerin Kaymakam Arslan’a hayırlı olsun temennisiyle başlayan sohbetin ardından Şube Başkanı Mehmet Sarban yaptığı konuşmada “İlçemize hoş geldiniz, yeni göreviniz hayırlı olsun, her zaman devlet büyüklerimizin ve devletimizin yanındayız. Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen olaylardan dolayı çok üzgünüz, devletimiz görev verdiği takdirde her zaman yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu belirten Kaymakam Arslan “birlikte çalışmaktan, sohbet etmekten en çok keyif aldığım kişi ya da grup gazilerin ve şehit yakınlarının grubudur. Siz görevinizi hakkıyla yaptınız. Görev verilirse sizler, bütün milletimiz üzerin düşen görevi yapacaktır, buna olan inancım tamdır. Bu vesileyle bir kez daha ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimize Allahtan rahmet diliyorum. Onların ve sizlerin sayesinde ülkemizde rahatça yaşıyoruz. Varlığınız bize güç veriyor” dedi.

Kaymakam Arslan konuşmasının devamında “15 Temmuz’da kontrolü dışarıda olan bir kumanda ile dört bir tarafımızdan kuşatma ve darbe girişimi yaşadık. Bu şer odakları ve terör örgütleri kalleşliklerini hep yapıyorlar. Ama biliyorlar ki milletimiz Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta olduğu gibi 15 Temmuz’da da şer odaklarına geçit vermemiş, vatanını savunma konusundaki kararlılığını bütün dünyaya göstermiştir. Yine 15 Temmuz’da gördük ki milletimiz, söz konusu vatan olduğunda, cansiperane, tankların altına yatmış, silahların namlularına durmak suretiyle vatanını savunmuştur. Bunun tek bir örneğini dahi dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz, hele hele dünyanın hamiliğine soyunan hiçbir millet bunu yapamaz. Demokrasi bahanesiyle gittikleri yerlerde kan, gözyaşı, yıkım, açlık bırakıyorlar. Bu odaklara karşı eğitim ve bilinç seviyemizi yükseltmeliyiz, devletin daha da güçlenmesi için bunlar gereklidir. Türk Milleti çok özel bir millettir, zor zamanlarda bir araya gelebiliyoruz, bu avantajımızı iyi kullanmalı hayata geçirmeliyiz. Ülkemizde bir sorun olduğunda birimiz mutlu birimiz mutsuz olamayız, aynı gemideyiz ve hepimiz etkileniyoruz” dedi.

Ziyaret Kaymakam Arslan’ın özel ziyaretçilerine tek tek teşekkür etmesinin ardından sona erdi.