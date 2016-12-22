Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 13:02

Muharip gazilerden Milas Kaymakamı Arslan’a ziyaret

Muharip gazilerden Milas Kaymakamı Arslan’a ziyaret

22 Aralık 2016 13:02

Muğla’nın Milas ilçesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyeleri Kaymakam Eren Arslan’ı makamında ziyaret etti.
Gazilerin Kaymakam Arslan’a hayırlı olsun temennisiyle başlayan sohbetin ardından Şube Başkanı Mehmet Sarban yaptığı konuşmada “İlçemize hoş geldiniz, yeni göreviniz hayırlı olsun, her zaman devlet büyüklerimizin ve devletimizin yanındayız. Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen olaylardan dolayı çok üzgünüz, devletimiz görev verdiği takdirde her zaman yapmaya hazırız” dedi.
Ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu belirten Kaymakam Arslan “birlikte çalışmaktan, sohbet etmekten en çok keyif aldığım kişi ya da grup gazilerin ve şehit yakınlarının grubudur. Siz görevinizi hakkıyla yaptınız. Görev verilirse sizler, bütün milletimiz üzerin düşen görevi yapacaktır, buna olan inancım tamdır. Bu vesileyle bir kez daha ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimize Allahtan rahmet diliyorum. Onların ve sizlerin sayesinde ülkemizde rahatça yaşıyoruz. Varlığınız bize güç veriyor” dedi.
Kaymakam Arslan konuşmasının devamında “15 Temmuz’da kontrolü dışarıda olan bir kumanda ile dört bir tarafımızdan kuşatma ve darbe girişimi yaşadık. Bu şer odakları ve terör örgütleri kalleşliklerini hep yapıyorlar. Ama biliyorlar ki milletimiz Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta olduğu gibi 15 Temmuz’da da şer odaklarına geçit vermemiş, vatanını savunma konusundaki kararlılığını bütün dünyaya göstermiştir. Yine 15 Temmuz’da gördük ki milletimiz, söz konusu vatan olduğunda, cansiperane, tankların altına yatmış, silahların namlularına durmak suretiyle vatanını savunmuştur. Bunun tek bir örneğini dahi dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz, hele hele dünyanın hamiliğine soyunan hiçbir millet bunu yapamaz. Demokrasi bahanesiyle gittikleri yerlerde kan, gözyaşı, yıkım, açlık bırakıyorlar. Bu odaklara karşı eğitim ve bilinç seviyemizi yükseltmeliyiz, devletin daha da güçlenmesi için bunlar gereklidir. Türk Milleti çok özel bir millettir, zor zamanlarda bir araya gelebiliyoruz, bu avantajımızı iyi kullanmalı hayata geçirmeliyiz. Ülkemizde bir sorun olduğunda birimiz mutlu birimiz mutsuz olamayız, aynı gemideyiz ve hepimiz etkileniyoruz” dedi.
Ziyaret Kaymakam Arslan’ın özel ziyaretçilerine tek tek teşekkür etmesinin ardından sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç