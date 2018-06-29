Muharrem İnce, ailesiyle birlikte Marmaris’te tatil yapıyor

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eşi Ülkü, oğlu Salih Arda ve gelini İdil Göknil ile Bodrum’dan bir ahşap gulet ile Marmaris ilçesinin kırsalında bulunan turistik Selimiye Mahallesine geldi.

Cuma namazını Selimiye Mahalle Camisi’nde kılan İnce, çıkışta tatile gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, İnce ile öz çekim yaptı. Bir süre mahallenin iskelesinde dolaşan İnce, bir kafeteryada oturarak dinlendi. Mahallede vatandaşlar ile sohbet eden İnce, açıkta bekleyen gulete tekne ile gitti. İnce ve ailesinin, Pazar gününe kadar Marmaris’te tatil yapacağı öğrenildi.