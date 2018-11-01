Muhtarlar Federasyonu Başkanı Gümüş; “Muhtarlar siyaset yapmasın”

Lütfen muhtarlar siyaset yapmasın” dedi.

Muğla Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş, Menteşe'deki muhtarları kahvaltıda bir araya getirdi. Menteşe'de bulunan Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş, “Muhtarlığın kıymetini bilmeliyiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Ankara'da görevdeydim. Diğer kentlerden birçok muhtarı orada gördüm. Nasıl bir arada olduklarına şahit oldum. Fakat Menteşe'de biz 66 muhtar bir araya gelemiyoruz. Bizleri siyasiler ayırıyor. Muhtarlar siyaset yapmamalı” dedi.

Karşılıklı fikir alışverişinin bulunulduğu toplantıda Başkan Gümüş, “Arkadaşlar biz federasyonuz. Yeter ki tek olalım, birlik olalım. Herkes başka bir tarafa dönerse muhtarlar kepaze olur. Muhtarlarımıza çağrımdır. Gelin toparlanalım. Benim başkanlıkta gözüm yok. Tek isteğim tek yumruk olabilmek” diye konuştu.