Mülteciler ölümden döndü

Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunasitan’ın İstanköy Adası’na gitmek isteyen mülteci teknesi battı.
Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunasitan'ın İstanköy Adası'na gitmek isteyen mülteci teknesi battı. Gece karanlığında denizde can simidi üstünde duran 3 mülteciyi son anda Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Bodrum'da yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 mültecinin bulunduğu bot Karaada açıklarında battı. Can simidi üzerinde durmaya çalışan 3 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren mülteciler Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaçak göçmenler tedavilerinin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi.