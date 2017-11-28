Murat Başoğlu davası Bodrum’da başladı

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı avukatıyla birlikte mahkemeye gelerek, tanık olarak davaya katıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında "hayasızca davranışta bulunmak" iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan kamu davasının duruşması Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülmeye başlandı. Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı’nın katılmadığı davaya vekilen avukatları katıldı. Mahkemeye gazeteciler alınmazken, Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu’nun Türk Ceza Kanununun 225’inci maddesine göre 6 ay ila 1 yıl arasında yargılanacakları öğrenildi. Gizlilik kararı bulunan davanın 09.03.2017 tarihine ertelendiği öğrenildi.

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu’na 2 milyon liralık tazminat davası

Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile ilişkilerini öğrendikten sonra Burcu Başoğlu’na İstanbul’da boşanma davası açan eşi Selçuk Kabadayı’nın, eşi Burcu Başoğul’na ve eşinin amcası Murat Başoğlu’na ayrı ayrı 2’şer milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.

Burcu Başoğlu’nun eşi tanıklık yaptı

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı tanık sıfatıyla mahkemeye katıldı. Adliye çıkışında avukatı Tuğba Atsal ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kabadayı, "Yargılama devam ediyor hep birlikte sonucu göreceğiz. Maddi ve manevi tazminat davamız da devam ediyor" dedi.

Kabadayı’nın avukatı Tuğba Atsal müvekkilinin tanık sıfatıyla ifade verdiğini belirterek, "Boşanma davası İstanbul’da yürütülüyor. Henüz duruşma günleri belli değil. Davaya müdahil olduk çünkü genel ahlaka karşı işlenen bir suç olduğu ve tüm kamuoyunu ilgilendirdiği için ancak mahkeme katılma talebinde bulunmaya gerek görmedi. Davayla ilgili ise gizlilik kararı verildi" şeklinde konuştu.

Murat Başoğlu’nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu’nun avukatı Bihter Tezcan ise adliye çıkışında davanın gizlilik kararı nedeniyle gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.