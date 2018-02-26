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26 Şubat 2018 12:59

Murat Başoğlu davasında fotoğraflarının çekildiği koyda keşif yapıldı

Ünlü sunucu Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı’nın fotoğraflarının çekildiği koya gelen bilirkişi heyeti incelemelerde bulundu.

Murat Başoğlu davasında fotoğraflarının çekildiği koyda keşif yapıldı

26 Şubat 2018 12:59

Bir fotoğrafçının da katıldığı keşifte fotoğrafların çekildiği bölgede inceleme yapıldı.


Bodrum’da bir teknede çekilen, ünlü sunucu Murat Başoğlu ile yeğeni olduğu öne sürülen kadının uygunsuz görüntülerinin basında yer almasının ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 Ağustos ayında soruşturma başlatıldı.



7 kişi inceleme yaptı


Sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesinde bulunan Tilkicik koyuna gelen 7 kişiden oluşan heyet, bölgede inceleme yaptı. 1 fotoğrafçı ise koyun çeşitli bölgelerinden fotoğraf çekti. Bilirkişilerin yanı sıra Murat Başoğlu’nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı’nın avukatı Bihter Tezcan da keşfe katıldı.


28 Kasım 2017 tarihinde Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında ’hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan açılan kamu davası, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlamıştı. Gizlilik kararı olan mahkemede, olayın olduğu Yalıkavak sahilinde keşif yapılma kararı alınmıştı.




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