Murat Dalkılıç evlilik açıklamasına son noktayı koydu

Bodrum’da bir beach konser veren ünlü sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Ünlü müzisyenin hayranlarının akın ettiği özel plaj tıklım tıklım doldu. Dalkılıç sevilen şarkıları seslendirerek sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Sahne ve dans şovuyla yerli ve yabancı hayranlarını eğlendiren ünlü sanatçı, performansı boyunca oldukça enerjik olması dikkatlerden kaçmadı. Dalkılıç’ın hayranları da bu anları bol bol fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

Beyonce konserini izlemek için sevgilisi Hande Erçel ile Barcelona’ya giden Murat Dalkılıç Barcelona’dan gelir gelmez ayağının tozu ile Bodrum’da sahne aldı. Bu ay toplamda 50 konsere yakın sahne alacak Dalkılıç, kendini yoğun bir tempo beklediğini bazı günler 2 konser yapacağını söyledi. Konser yoğunluğundan daha fırsat bulup tatil sezonunu açmadığını belirten Dalkılıç daha denize bile giremediğinden dert yandı. Önümüzdeki günlerde Soner Sarıkabadayı imzalı yeni şarkısı Anahtar’ı piyasaya çıkaracağını müjdeleyen Dalkılıç klip imajı için saçlarını uzattığını söylerken, yeni sürprizlerin olacağını söyledi. Dalkılınç’a evlilik açıklamaları sorulduğunda ise "Öyle bir açıklamam yok" ifadelerini kullandı.