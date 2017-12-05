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05 Aralık 2017 11:54

Muratlar Mahalesinin İçme Suyu Hatlarını Yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde bulunan mahallelerde içme suyu hat yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Muratlar Mahalesinin İçme Suyu Hatlarını Yeniledi

05 Aralık 2017 11:54

Çalışmalar kapsamında MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesi Çınarlı sokakta kullanım ömürlerini tamamlamış içme suyu hatları yenilendi.


MUSKİ ekipleri, Muratlar Mahallesi’nde yaptıkları incelemelerin ardından uzun süredir kullanılan içme suyu hatlarının kullanım ömrünü tamamladığını ve bu nedenle hatta birçok patlağın meydana geldiğini fark ederek hatların bir kısmının yenilenmesine kadar verdi. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar sonucunda MUSKİ ekipleri tarafından, Muratlar Mahallesi Çınarlı sokaktaki içme suyu hatları yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.


Muratlar Mahallesi’nde yapılan içme suyu hat çalışmaları ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamadan: “Muratlar Mahallesini besleyen içme suyu hatlarının kullanım ömürlerini tamamlaması nedeniyle hatlarda patlaklar meydana geliyordu. Patlaklardan dolayı mahallede su kesintileri meydana geliyor ve mahalle sakinleri mağdur oluyordu. Bu nedenle MUSKİ ekipleri tarafından Muratlar Mahallesi Çınarlı sokakta bir kısım içme suyu yenileme çalışmalarına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasından itibaren mahallenin hem eskiyen içme suyu hatları yenilendi, hem de hatta meydana gelen patlakların sebep olduğu su kesintilerinin önüne geçildi. Ayrıca da vatandaşların uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabilecekleri içme suyu hatları hizmete sunuldu” denildi.




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