MÜSİAD Muğla Şubesinden İftar yemeği

İftar yemeğine Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve MÜSİAD Muğla Şubesinin üyeleri katıldı.

İftar sonrası konuşma yapan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, "Mübarek Ramazan ayı ile birlik beraberlik duygularımız ülke genelinde artıyor. Bu ayın getirdiği velinimetlerden tüm milletimiz yararlanıyor. Birlik ve beraberliğimizin sadece Ramazan ayında değil, bütün yıl boyunca bizimle olmasını diliyorum. Bugün şehit ailelerimiz bizlerle birlikte. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifa dileyerek iftar yemeğimize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş ise, “Halen şehitler verdiğimiz ülkemizde bizim dernek olarak isteğimiz, şehit aileleri olarak kan ve can verdiğimiz değerlere sahip çıkılmasıdır. Çünkü şehit aileleri şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetleridir. Bugün bu emanete sahip çıkan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ne teşekkür ediyor, iftar yemeğinde bulunmaktan ayrıca onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

İftar programı MÜSİAD sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi.