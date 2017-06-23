MÜSİAD Muğla Şubesinden Şahit yakınları ve gazilere iftar

İftar programına AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, İl başkanı Kadem Mete, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş ümidinin tazelendiği, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Bayhan, “Bu ayda insanlar arasında paylaşma ve dayanışma duyguları artar, dostluk ve kardeşlik hisleri güçlenir. Bugün burada aziz şehitlerimizin değerli yakınları ile birlikteyiz. Hepsine millet olarak minnet ve şükran borçluyuz. Sizler en değerli varlıklarınızı, eşinizi, oğlunuzu, kardeşlerinizi bu vatan için şehit verdiniz. Bunun bu dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu değil. Millet olarak bizler sizler için ne yaparsak yapalım, sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Devletimizin sizler için üstün gayretleri olduğunu biliyorum. Şehitlerimizin emanetlerini, gazilerimize sahip çıkabilmek için MÜSİAD Muğla olarak bizler de mevcut işadamlarımız ile birlikte evlatlarımıza eğitim burs desteği vermek istiyoruz” dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş, “Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetleri ile gazilerimize sahip çıkarak böyle örnek bir organizasyona imza atıp bizleri bu akşam davet eden MÜSİAD Muğla Şube Başkanımız ve yönetimi kuruluna teşekkür ediyorum. Şehit aileleri ve gaziler olarak, bizlerin sizlerden isteği, bizim kan ve can verdiğimiz değerlere sahip çıkılmasıdır. Vatan, millet sevgisi ve bayrak aşkı gibi milli ve manevi değerlere sahip çıkılırsa ancak o zaman şehitlerimize ve gazilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz” dedi.

MÜSİAD Muğla Şubesinin şahit yakınları ve gaziler için düzenlediği iftar programına katılan Genel Başkan Yardımcısı ve Muğlalı Kerim Altıntaş, iki mutluluğu birden yaşadığını, doğup büyüdüğü topraklardaki bu organizasyona özellikle katılmak istediğini, ikincisinin ise şehit aileleri ve gaziler ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Altıntaş, “Biz 3 Haziran’da yapılan MÜSİAD genel kurul ile göreve geldik. MÜSİAD sadece bir İşadamları Derneği değildir. MÜSİAD bir medeniyet davasıdır. Bir STK’nın belki en önemli varlık nedenlerinden birisi yaşadığı toplumun şartlarını iyileştirmektir. Hamd olsun ki, MÜSİAD olarak her zaman bu amaca bağlı olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

İftar programında konuşan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ise kendilerini şehit aileleri ve gaziler ile bir araya getiren MÜSİAD ailesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş karşılıklı olarak plaket verirken, iftar programının düzenlenmesine katkı veren işadamlarına da MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan ve MÜSİAD Muğla Şube Kurucu Başkanı Sayim Akdeniz tarafından plaket verildi.