MÜSİAD Muğla'dan ‘Yeni Türkiye İçin Muğla Yol Açık' semineri

Şaban Kızıldağ'ın katıldığı ‘Yeni Türkiye için Muğla Yol Açık' semineri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlendi.

Seminerin açılışında konuşan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, “Amacımız bölgemizi evrensel değerleri koruyan bölgesinde etkin, dünyada saygın, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik anlamda kalkınmasını sağlamaktır. Bölgemizin en önemli potansiyeli olan tarım, turizm ve madencilik ile ilgili birçok alanda iş adamlarımızın yurt içinde ve yurt dışında değişik toplantılar ile temaslarını arttırarak iş yapma kapasitelerini yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomik olarak dış güçler tarafından zor duruma düşürülmesine yönelik üzerimize büyük görevler düşüyor” dedi.

İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, her insanın ödüllü bir filmi içinde barındırdığını, fakat kendi filminin içinde ‘yan karakter' rolünü üstlendiğini söyledi. Kızıldağ, “Erteleme, yola çık, çünkü yol açık diyorum. Hep aynı pozu verdiğin fotoğraftan çık diyorum. Muğla bugün turizm olarak iyi bir fotoğraf. Fakat bu fotoğrafın dışında da güzel, başarılı fotoğraflar çekmek lazım. Ekonomi alanında ülke olarak verdiğimiz mücadele ortada. Bizlerin ‘Bu vakitten sonra ne olacak ki' bahanesinden çıkması lazım. Bu ülkede en çok ‘elimizden tutan olmadı' bahanesinin arkasına sığınılarak üretmekten, gelişmekten vazgeçildi. ‘Elimden tutan olmadı mazeretinden çık' diyorum. Üretmediğimiz, gelişmediğimiz ve kendimize güvenmediğimiz her an aleyhimize işliyor. Dünyanın hiçbir yerinde vatanı uğruna tankların altına yatacak kadar cesaretli insanlar yok. Emin olun. Bugün bu cesaretimizi ekonomik alana, kültürel alanda, eğitim alanında da kullanmalıyız. Yüzüncü yılda 2023'e, bininci yılda 2071'e çıkmak için hasar tespit tutanakçısı olmaktan çıkıp, hasarı gideren mal sahibi olmak lazım. Türkiye hepimizin” dedi.

Kızıldağ, seminere katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dille getirdiği “Dünya 5'den büyüktür” sözünü hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi başkalarının gözüyle seyretmekten çıktı. Bu sayede teknoloji alanında, ekonomi alanında milli üretimlerimiz ortaya çıktı. Dünyanın beşten büyük olduğunu ispatladı” dedi.