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25 Haziran 2018 10:37

MÜSİAD Şube Başkanı Bayhan: “Halkımız istikrarı seçti”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

MÜSİAD Şube Başkanı Bayhan: “Halkımız istikrarı seçti”

25 Haziran 2018 10:37

Dönem Milletvekilliği seçimlerinin sonucunu değerlendiren MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, Türk halkının ülkenin bekası söz konusu olduğunda tek yürek durulabileceğini gösterdiğini açıkladı.


MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan yaptığı açıklamada, “Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır, hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran seçimleri de diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, ‘meselemiz Türkiye’dir diyerek canla başla çalışma vaktidir. Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş, Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır. MÜSİAD olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor ve hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar diliyoruz” dedi.




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