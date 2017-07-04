Su ve Atıksu kapsamında analiz faaliyetlerini yürüten Bodrum ve Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verildi. Bu belge ve MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile birlikte Muğla’da Atıksu altyapı sisteminin kontrolü ve atıksu analizlerindeki tek yetkili kurum MUSKİ Genel Müdürlüğü oldu.

PARAMETRE SAYISI 8’E YÜKSELTİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından Bodrum ve Marmaris ilçelerin bulunan Çevre Analiz Laboratuvarları’nda kapsam genişletme denetimi gerçekleştirildiğini belirten MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, “Denetlemeler sonucunda tespit edilen eksikliklerimizi giderdik ve Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesini aldık. Bu belge ile birlikte 4 adet olan parametre sayımız 8’e yükseltildi. Laboratuvarlarımız Askıda Katı Madde (AKM), Biyolojik Oksiyen İhtiyacı (BOİ), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), pH, Toplam Azot (T-N), Toplam Fosfor (T-P), Yağ Gres ve Yüzey Aktif Madde (MBAS) parametrelerinden akredite ve yeterlik belgesine sahip çevre analiz laboratuvarı niteliği kazanmıştır” dedi.

KURUM DIŞI GELEN TALEPLERİ DE KARŞILIYORUZ

MUSKİ bünyesinde 29 adet Atıksu Arıtma Tesisi bulunduğunu ifade eden Ülgen, “İç izleme analizleri ile tesislerimizin verimli ve standartlara uygun çalışabilmesi adına her hafta düzenli olarak tüm analizler laboratuvarlarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca laboratuvarlarımız kurum dışı gelen talepleri de kalite hizmet anlayışı çerçevesinde karşılıyor. Kapsam dahilinde talep edilen evsel ve endüstriyel nitelikteki atıksuların analizleri mesleki ve teknik yeterliliğe sahip ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır” dedi.

“AMACIMIZ HALKIMIZA SAĞLIKLI TEMİZ BİR SU İÇİRMEK”

29 tane atık su arıtma tesisinden çıkan suların analizini ulusal ve uluslararası standartlarca kabul edilmiş yada tanımlanmış deney metotlarına göre yaptıklarını ifade eden Ülgen, “Arıtma tesislerimizde iç izleme ile alınan numunelerin periyodik olarak analizleri yapılmaktadır. Arıtılmış sularımızda limit dışı değerler çıkarsa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne anında bildiriyoruz. Düzeltici önlem faaliyetleri için çalışmalarımızı başlatıyoruz. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak; analizlerimiz sonucunda uygun çıkmayan içme suyunu vatandaşa içirmiyoruz, arıtılmış suda yönetmelik şartlarını sağlamayan hiçbir suyumuzu doğaya vermiyoruz. Amacımız halkımıza sağlıklı temiz bir su içirmek ve doğaya, çevreye zarar vermemektir” diyerek sözlerini tamamladı.