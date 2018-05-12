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12 Mayıs 2018 10:50

MUSKİ üst yapı düzenlemesini Menteşe’ye devretti

Menteşe’de alt yapı çalışmalarında bozulan üst yapının tamiratı amacıyla yapılan protokol, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen arasında imzalandı.

MUSKİ üst yapı düzenlemesini Menteşe’ye devretti

12 Mayıs 2018 10:50

MUSKİ protokol ile çalışmaların daha hızlı yapılması amacıyla üst yapı tamiratını Menteşe Belediyesi’ne devretti.


Protokol törenine Gümüş ve Ülgen’in yanı sıra Menteşe Belediye Başkan Yardımcıları Levent Ünver ve Mehmet Güven ile MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya katıldı.


İmza töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, Menteşe için çok önemli bir protokol yapıldığını belirterek, “Halkımıza daha hızlı hizmet vermek amacıyla bu protokolü yapıyoruz. Bundan sonra alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan üst yapılar tek bir elden çıkacak. Menteşe Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet vermek adına, 250 metrekareye kadar alanda oluşacak sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokakların üst yapı tamiratlarını, biz yapacağız” dedi.




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