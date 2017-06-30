Dünya Bankasından temin edilen 67 Milyon 450 bin EUROLUK kredinin yatırıma dönüşebilmesi için gereken prosedürler süratle tamamlanarak, atıksu alt yapı yatırımları kapsamında 2 adet atıksu arıtma tesis yapımı, mevcut arıtma tesislerinin rehabilitasyonu ve şebeke inşaatlarının yapımına başlanacak.

Müşavir Seçimi Başladı

Dünya bankası tarafından verilen kredinin en önemli ayağı olan müşavirlik ihalesinin ilk toplantısı MUSKİ toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya kısa listeye giren 6 müşavirlik firması ve MUSKİ yetkilileri katıldı ve müşavir firmalarla görüş alışverişinde bulunuldu. 12 Temmuz 2017 tarihine kadar tekliflerini sunacak olan firmalardan kazanan firma MUSKİ’nin Müşaviri olarak, kullanılan kredi kapsamında yapılan yatırımların ihale dökümünü hazırlayarak uluslararası saha kontrollük hizmeti verecek.

“Alt Yapı Eksiklerini Kapatmaya Çalışıyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, İl Genelinde büyük bir alt yapı problemi olduğunu ve yaptıkları yatırımlarla bu sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtti. Ülgen, “İlimizde su ve atıksu alt yapısı olarak oldukça fazla eksiğimiz var. Ancak temin ettiğimiz kredi ile birlikte Bodrum ilçemizin Turgutreis mahallesinde 37.000 metreküp/ gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi yapacağız. Ayrıca Marmaris ilçemizde 54.000 metreküp/gün kapasiteli bir Atıksu Arıtma Tesisi ve bunlara bağlı kanalizasyon şebeke hat yapımını gerçekleştireceğiz. Hisarönü-Ovacık bölgelerimize de yeni kanalizasyon şebekesi yapacağız” dedi.

Yatırımlarımız Sürecek

İl Genelinde yaptıkları yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Fethiye Ölüdeniz tesisimizin inşaatı tamamlanmak üzere bu yıl içerisinde bitecek olan tesis sayesinde Ölüdeniz Mahallemizde arıtma problemi ortadan kalkacak dedi. Ülgen, “Ayrıca Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinin 2. etap çalışmalarını başlatacağız. Böylece tesisin hem kapasitesi artacak hem de daha modern bir yapıya kavuşarak İlçemize hizmet verecek” dedi.

Sadece tesis değil içme suyu yatırımlarının da sürdüğünü belirten Ülgen, “Yıllardır içme suyu olmayan Taşlıca Mahallemizi suya kavuşturuyoruz. Bölgeye yetecek suyu bulduk ve yeni bir içme suyu hattıyla Taşlıca’yı içme suyu probleminden kurtaracağız. Kurulduğumuz günden bu yana 28 susuz Mahalleyi suya kavuşturduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün talimatları ve hassasiyetleri doğrultusunda amacımız vatandaşlarımıza borçlu olduğumuz “su” hizmetini eksiksiz olarak yerine getirmektir” dedi.