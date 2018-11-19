MUSKİ'den Bodrum'daki su baskınlarına ilişkin açıklama

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MUSKİ), Bodrum’da gerçekleşen yağış sonucu meydana gelen su baskını ve taşkınlarla ilgili açıklama yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MUSKİ), Bodrum'da gerçekleşen yağış sonucu meydana gelen su baskını ve taşkınlarla ilgili açıklama yaptı.
Bodrum'da Cumartesi sabah saat 06:00'dan Pazar sabahı saat 6:00'a kadar 24 saatte metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü belirten açıklamada “Bu süre içerisinde Bodrum İlçemizden 165 şikayet gelmiştir. Bodrum İlçemizden Pazar sabahı 03:50'de kurumumuza ilk ihbar gelmiştir. Bu ihbarların büyük bir kısmı Torba, Bitez, Turgutreis, Konacık ve merkez mahalleler içindir. Ekiplerimiz hemen ihbar gelen bölgelerde çalışmalara başlamıştır. MUSKİ Genel Müdürlüğümüzde görevli 65 personel, 5 iş makinesi, 5 kamyon, 4 vidanjör, 2 kanal açma, 2 vaktör ve 17 binek araçla müdahale edilmiştir. İtfaiye ekiplerince 14 araçtan kurtarma işlemi, 4 ev 6 iş yeri 2 iş yeri deposundan su çekme işlemi yapılmıştır. Araçlarında uyku halinde olan ve denize sürüklenen 2 kişi kurtarılmıştır. Ayrıca Marmaris İlçemizde de 24 saatte 175 kg. yağış düşmüştür. Bu süre içinde 7 şikayet gelirken gelen şikayetlerin hepsine müdahale edilerek sorun giderilmiştir” denildi.