Tüm Kapıkargın Mahallesi’ne hayırlı olsun” dedi.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu sorunu yaşayan mahallelerin su sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında uzun yıllardır su sıkıntısı çeken Dalaman ilçesinin Kapıkargın Mahallesi’nin su sorunu, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallede Bayramdan sonra başlatılacak yeni içme suyu hattı ile birlikte son bulacak.

MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yatırımlar sonucunda Kapıkargın Mahallesi’nin su sorunun ortadan kalkacağını belirten Ülgen, yaklaşık 7 bin metre uzunluğundaki yeni içme suyu hattı ile mahallenin sağlıklı ve modern bir alt yapı sistemine sahip olacağını vurguladı. Ülgen,”Kapıkargın Mahallemiz önceki yıllarda Mülga Köy Hizmetleri tarafından hazırlanan sondaj kuyusundan içme suyu projesi kapsamında içme suyu ihtiyacını karşılamaktaydı. Ancak mevcut kuyuda debinin azalması neticesinde mahalle sakinleri içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekmeye başladı. Uzun yıllardır su sıkıntısı çeken mahalle halkımıza kulak vererek MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışma başlatmaya karar verdik. Mahallemizin içme ve kullanma suyu sıkıntısını çözmek için ekip arkadaşlarımız gerekli proje çalışması yaptılar. Hazırlanan projemizin 30 Mayıs 2017 tarihinde ihalesini gerçekleştirdik. İhaleyi kazanan yüklenici firma ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağız. Ramazan Bayramı sonrasında da yer teslimi yapılacak ve çalışmalar başlayacak. Tüm Kapıkargın Mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.