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17 Haziran 2017 13:35

Muslera’ya Dalaman’da sürpriz doğum günü kutlaması

Galatasaray’ın, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’ya Dalaman Havalimanı’nda doğum günü sürprizi yapıldı.

Muslera’ya Dalaman’da sürpriz doğum günü kutlaması

17 Haziran 2017 13:35


Fethiye’de geçirdiği tatilin ardından İstanbul’a dönüş yolculuğu için Dalaman Havalimanı’na gelen Uruguaylı kaleci, Galatasaray taraftarlarının sürprizi ile karşılaştı. Muslera’nın, Dalaman Havalimanı’na geleceği bilgisini alan taraftarlar, Havalimanı CIP salonunda hazırlık yaptı.


Salona gelen Galatasaraylı kaleci, taraftarların kendisi için hazırlattığı doğum günü pastasını kesti. Taraftarlar o anları cep telefonları ile kaydederek, ’Happy Birthday Nando’ tezahüratları yaptı. Fernando Muslera, tatil dönüşü böyle bir sürpriz ile karşılaşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, taraftarla teşekkür etti.




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