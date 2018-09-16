Müslüm Gürses'in ilk sazını eline alınca gözleri doldu

Bodrum'da 8'inci Türk Filmi haftası kapsamında düzenlenen CineBodrum etkinliğinin galasında duygu dolu anlar yaşandı. “Müslüm baba” filminde Müslüm Gürses'in çocukluk yıllarını canlandıran Şahin Kendirci'ye Muhterem Nur tarafından Gürses'in ilk sazı hediye edildi.

Bodrum Türk Filmleri haftasın CineBodrum etkinliğinin galasına katılan “Müslüm” Filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'de katıldı. “Müslüm baba” filmin fragmanlarının ve kamera arkası videolarının yayınlandığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Yapımcı gözyaşlarını tutamadı

Filmin fragmanını izleyenler gözyaşlarını tutamazken “Ayla” filminin de yapımcısı olan Mustafa Uslu ise “Ayla” filminin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra vefat eden filmin gerçek karakteri Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile olan anılarını anlattı. Uslu, geçen sene yapılan Türk Filmi haftasında Süleyman Dilbirliği ile geldiğini anlatırken sahnede gözyaşlarına boğuldu. Ardından “Müslüm baba” filmini anlatan Uslu, Müslüm Gürses'in yıllarca çaldığı ilk sazını Gürses'in eşi Muhterem Nur adına filimde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kenderci'ye verdi.

Saz ustası Ali Limoncu tarafından Müslüm Gürses 17 yaşındayken hediye edilen ve yıllarca tellerine vurduğu sazı, eline alan Kenterci ise duygu dolu anlar yaşadı. Müslüm Gürses'i çok sevdiğini söyleyen genç oyuncu Muhterem Nur'a teşekkürlerini sundu.

Konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu sazın çok kıymetli olduğunu ifade ederek “Bu sazı Müslüm Gürses'e bağlama ustası limoncu Ali hediye ediyor. Hayatında bir yol seçmesi gerektiği bir anda babasız ve annesiz büyüyecek ve kötü yola düşecek. Yada bu bağlamayı alıp evinin ekmeğini kazanacak. Bu bağlama o kadar değerli bir bağlama ki benim için Müslüm Gürses en az 8 yıl bu bağlama ile evine ekmek götürüyor. Kardeşlerini kimseye muhtaç etmeden bir tanesini okutuyor, bir tanesine bakıyor. O yüzden çok kıymetli bir hediyedir. Bağlamanın püskülünü bile kendi elleriyle takmış Müslüm Gürses. Limoncu Ali'nin oğlu Limoncu Halim şu anda hayatta bizim filmimiz için Şahin'e bağlamayı çalmayı o öğretti. Babası Müslüm Gürses'e öğretti bağlama çalmasını. Oğlu da Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin'e öğretti. Bu bağlamayı Şahin Halim abisine götürüp akort ettirecek” ifadelerini kullandı.

Şahin Kenterci ise gözleri dolu dolu hediyeyi kabul ederek “ Bu güzel ve çok değerli bana layık gören Muhterem anneme çok teşekkür ediyorum. İyi ki Müslüm babayı tanımışım. Onun hayatını film alan konuda yer almak çok onur verici. Mustafa abim bu filme beni layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum. Film içerisinde beni en çok etkileyen kısımlar ise bazı yaşamlarımızın aynı olması. Yoksul bir yaşam çekmiş Müslüm baba bizde yoksul bir yaşam sürdük. Zorlanmadın o rolde oynarken. Şeref duydum o rolde oynamaktan benim için gurur verici bir durum” dedi.