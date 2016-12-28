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28 Aralık 2016 00:16

MUTSO Akademi protokolü imzalandı

MUTSO Akademi protokolü imzalandı

28 Aralık 2016 00:16

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerinin ticari ve sosyal alanda gelişimini sağlayacak MUTSO Akademi protokolü danışmanlık hizmeti verecek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında imzalandı.
MUTSO Meclis Toplantı Salonunda yapılan imza törenine; Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, ilgili kamu görevlileri ile MUTSO Meclis Üyeleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, sokakta odaların sadece aidat aldığı gibi bir algı olduğunu, halbuki üyelerin işlerini kolaylaştıracak birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile yapılacak işbirliği protokolü hakkında da bilgi veren Karakuş, “MUTSO ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde faaliyete geçirecek olduğumuz MUTSO Akademi’nin imza protokolünü gerçekleştireceğiz. Odamızın makro projelerinden biri olan MUTSO Akademi, üyelerimizin ticari ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, onlara yeni ufuklar kazandırmak, iş hayatlarındaki başarılarına destek vermek, profesyonel anlamda eğitim ve gelişim hizmetleri sağlamak için üniversitemiz ve odamız tarafından oluşturulmuştur. Çalışma alanımız Muğla il sınırları olacak. Biz hepimiz iş adamlarıyız. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.
MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, “Üniversitemiz ve MUTSO arasında yeni bir oluşum ile ilgili protokol imzalıyoruz. Bu protokol MUTSO Akademi ile yeni bir oluşum. Bu oluşun kuruluşu, sürdürülebilir yönetimi ve bu konularda yapılacak çalışmalarda üniversitemiz danışmanlık hizmeti vermesi bugünkü protokolün özünü teşkil etmektedir. Üniversitelerin görevi sadece bilgi vermek, akademik çalışma yapmak değildir. Elde edilmiş bilgileri halkın refahının arttırılması için paylaşılmasıdır. Bu konuda bütün kamu kuruluşları ile işbirliği yapmaktayız. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalayacağımız protokol TEKNOPARK’ın faaliyetleri içinde olan, üniversite-sanayi işbirliğine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum dedi.
Muğla Valisi Amir Çiçek ise, “Bir çalışma yaparken bilimsel ve sürdürülebilir yatırımların yapılması hepimizin ortak hedefi. TEKNOPARK şirketini 54 hissedarla birlikte kurduk. Muğla’da bir güç oluştu. Bu güç ortak bir akılda birleşti. Bu gücü sürdürülebilir hale getirmek için tüm kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca üniversitemizin çalışmaları artık sadece kampüsle sınırlı değil. Sahada da çalışıyor. Bu projenin yatırımcılarımıza ve işletmecilerimize çok faydası olacağını düşünüyorum. Muğla’da yatırımların yapılması ve o yatırımların işletilmesi bizlerin hedefi” dedi.
Konuşmaların ardından MUTSO Akademi’nin protokolü MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent karakuş ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar arasında imzalandı. Vali Amir Çiçek de protokole şahitlik yaptı.



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