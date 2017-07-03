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03 Temmuz 2017 14:13

MUTSO, Ortaca temsilciliği hizmet binası açıldı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca temsilciliği hizmet binası açıldı.

MUTSO, Ortaca temsilciliği hizmet binası açıldı

03 Temmuz 2017 14:13


Atatürk Mahallesindeki 3 katlı temsilcilik binası, oda üyelerine hizmet vermeye başladı. Binanın zemin katında çalışanların hizmet verdiği oda, temsilci odası ve yönetim kurulu toplantı odası bulunurken, birinci katta ise 120 kişilik toplantı salonu bulunuyor.


MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Temsilcisi Sedat Tuncer, oda üyelerine yeni binada hizmet vermeye başladıklarını aktardı. Binanın birinci katında toplantı organizasyonlarında kullanılmak amacıyla salon olduğunu belirten Tuncer, “Üyelerimiz toplantı organizasyonlarında, odamıza başvurabilirler, bina üyelerimizin ihtiyaçlarına göre dizayn edildi ve hizmetine sunuldu. Üyelerimiz yeni binamızda temsilciliğimizden her türlü hizmeti alacaklardır” dedi.




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