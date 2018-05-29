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29 Mayıs 2018 13:37

MUTSO yeni yönetimi Vali Civelek’i ziyaret etti

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası(MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan ve Meclis Başkanı Koray Özcan 22 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen oda başkanlığı seçiminden sonra göreve başlayan yeni Yönetim Kurulu Üyeleriyle Muğla Valisi Esengül Civelek’i makamında ziyaret etti.

MUTSO yeni yönetimi Vali Civelek’i ziyaret etti

29 Mayıs 2018 13:37


Ziyarette yaptığı açıklamada yeni yönetim kurulu üyeleriyle Muğla için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Ercan, turizmden tarıma, eğitimden kültüre, enerjiden sanayiye pek çok alanda Muğla’ya artı değer kazandırmak için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Civelek ise, Başkan Mustafa Ercan ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. MUTSO’nun Muğla için çok önemli bir yerinin olduğunu aktaran Vali Civelek, iş birliği, güç birliği ve gönül birliği ile Muğla’ya en iyi hizmetin verileceğine inandığını ifade etti.




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