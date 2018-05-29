MUTSO yeni yönetimi Vali Civelek’i ziyaret etti

Ziyarette yaptığı açıklamada yeni yönetim kurulu üyeleriyle Muğla için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Ercan, turizmden tarıma, eğitimden kültüre, enerjiden sanayiye pek çok alanda Muğla’ya artı değer kazandırmak için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Civelek ise, Başkan Mustafa Ercan ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. MUTSO’nun Muğla için çok önemli bir yerinin olduğunu aktaran Vali Civelek, iş birliği, güç birliği ve gönül birliği ile Muğla’ya en iyi hizmetin verileceğine inandığını ifade etti.