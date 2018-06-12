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12 Haziran 2018 14:17

MUTSO’da devir teslim töreni

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanlık Devir Teslim Töreni meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

MUTSO’da devir teslim töreni

12 Haziran 2018 14:17

Devir teslim töreninde konuşma yapan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “2005 yılından bu yana Bülent Başkanla birlik ve beraber içinde çalıştık. Odamızın saygınlığını en yukarılara taşımak için 7 gün 24 saat çalışan bir başkanımız vardı.Bayrağı bugün ben devralıyorum. Başkanımız meclisimizde görev yapmaya devam edecek. Kendisine minnettarım.” dedi.


Gözüm arkada kalmayacak


Bülent Karakuş ise başkanlık dönemindeki yapılan çalışmaları anlattığı konuşmasında, “Son 13 yılda başkan olarak görev yaptım . Amacımız ilimize en iyi şekilde hizmet etmekti. İç ve dış paydaşlarımızla görev yapmaya çalıştık. 13 yılda bir çok önemli çalışma gerçekleştirdik ve projelere imza attık. 26 Nisan tarihinde istifa ettiğimiz odamızı 13 yıl görev yaptığım Mustafa Ercan arkadaşıma gönül rahatlığı ile devrediyorum. Gözüm arkada kalmayacak. Yönetime eski başkan olarak olumlu yönde katkı vermek isterim” diye ifade etti.


Törenin ardından eski başkan Bülent Karakuş’a Mustafa Ercan tarafından hediye takdim edildi.




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