MUTSO’dan öğrencilere kırtasiye yardımı

MUTSO Yönetim Kurulu üyesi ve Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Temsilcisi Sedat Tuncer, MUTSO Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Şahin ve Nurettin Fatih Dağdelen ile birlikte Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Şahin’i makamında ziyaret ederek, kırtasiye yardımı malzemelerini teslim etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilen okul sırt çantası, kalem, defter, silgi ve kalemtıraş gibi kırtasiye malzemelerinin Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağı bildirildi.

Ülkenin gelişimi için en önemli konunun eğitim olduğunu belirten Sedat Tuncer, “en önemli yatırımın eğitime ve öğrencilere yapılan yatırım olduğunun bilincinde hareket ediyoruz. Bazı konular telafi edilebiliyor ama eğitimin telafisi olmuyor. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de eğitim gören öğrencilerimize her sene olduğu gibi bu yılda kırtasiye yardım malzemelerimizi teslim ettik. Tüm öğrencilerimizin, veli ve öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretimin yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.