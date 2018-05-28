MUTTAŞ filosuna 8 yeni otobüs

Menteşe’de bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel alanda gerçekleştirilen törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Havaalanı ve uçak yolculuğundan faydalanamıyoruz şikâyetleri vardı. Sadece bir şirket havaalanına ulaşımı sağlıyordu ve tek şirketin egemenliği altındaydı. Yasa da bize ulaşım hizmeti verme hakkı tanıyordu. Dolayısıyla aldığımız araçlarla biz havaalanı yolcu taşımacılığına başladık. Başlangıçta problem oldu. Şirket itiraz etti. Ama hukuki olarak diğer şirketin sadece 8 araç ile hizmet edeceği karara bağlandı” dedi.

YÜZDE 96 DÖNÜŞÜM SAĞLANDI

Gürün Ulaşımda Dönüşüm projesinin sürecini anlattığı konuşmasının devamında, “Ulaşımla ilgili göreve geldiğimizde kooperatifler kendi disiplinleri içinde eski araçlarla ve fiyat politikalarıyla istikrar olmadan, eşit ve adil bir düzen olmadan herkes kendi yerinde muhtariyetini ilan etmişti. Çok sıkıntılı olacağını baştan tespit etmemize rağmen bu düzenin değiştirilmesi gerektiği kararını aldık. Bu değişim yapılırken esnafın da kesinlikle zarar görmemesi, ama esnafla birlikte kamu hizmeti yaptığımız unutulmadan halka en iyi ve uygun fiyatla hizmet verme politikasını uygulamak üzere dönüşüme geçtik. Başlangıçta yanlış anlaşılmalar ve ufak tefek hadiseler yaşandı. Ama şuan yüzde 96 dönüşüm sağlandı. Ben buna başlarken riskli olduğunu bilmeme rağmen halkıma ve şoför esnafıma güvendim. Bazı yerlerde problem yaşansa da hepsi şuanda mutlu ve evlerine istikrarlı bir şekilde rızıklarını götürüyorlar” diye konuştu.

Kolukısa: “Araçlar konforlu”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Alper Kolukısa ise, “Kuruluşundan itibaren havalimanı servis araçlarımız, 2 milyon 187 bin 203 vatandaşımıza ve ilimizi ziyaret eden misafirlerimize hizmet vermiştir. Ayrıca daha önce havalimanı toplu taşıma imkânı bulunmayan, Menteşe, Datça Milas, Yatağan gibi ilçelerimizde de havaalanlarına doğrudan ulaşım imkânı MUTTAŞ tarafından sağlanmıştır. Hem havalimanı taşıması, hem il içi toplu taşıma hizmetleri için MUTTAŞ tarafından 130 araç alınmış olup, bu araçların toplam maliyeti 33 milyon liradır. Bugün havayolu firmamıza katılan 13 metrelik 8 otobüsümüz Türkiye ve yurtdışında kullanılan ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına uygun Türk malı, çevreci ve son derece konforlu araçlardır” dedi.

Konuşmaların ardından UMTTAŞ bünyesine yeni katılan 8 otobüsün hizmete girmesi ile ilgili kordela kesildi.