MYO, Tarhana Festivali'ne destek verdi

Muğla İçin Gelecek Platformu, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki tarihi Saburhane Meydanı'nda geçtiğimiz pazar günü Tarhana Festivali düzenledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kır, Doç. Dr. Gülüzar Çelebilik, Öğr. Gör. Mutlu Altınay, Öğr. Gör. Sinan Şiveroğlu, Öğr. Gör. Nebahat Esen, Öğr. Gör. Nagehan Öğsüz, Öğr. Gör. Berna Sevinç, Öğr. Gör. Canan Kork Çiftci ve Öğr. Gör. Evrim Çoban festivale katılarak etkinliklere katkı sundular. Milas Meslek Yüksekokulu'nda görevli öğretim elemanları Doç. Dr. Gülüzar Çelebilik, Öğr. Gör. Mutlu Altınay ve Öğr. Gör. Onur Çelik tarafından dikilen 350 adet tarhana kesesi, festivale katılanlardan büyük ilgi gördü. Ayrıca MYO öğretim elemanları karma sergi, MYO öğrencileri de bir sergisi açarak festivale renk kattılar.

Protokol tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı Tarhana Festivali'ne katılım ve ilgi yoğun oldu. Tarhana yapımının inceliklerinin ve aşamalarının gösterildiği festivalde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'ya özgü tarhanın diğer yerlere göre birçok farklılık gösterdiğine dikkat çekti ve öz kültürün yaşatılması için gerçekleştirilen etkinliklere her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Festivalde emeği geçen herkese teşekkür eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sevgi ve hoşgörü kenti olarak nitelediği Menteşe'deki tarihi Saburhane Meydanı'nda, festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Tarhanası için coğrafi işaret başvurusu yapıldığının bilgisini paylaşırken; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de Muğla Tarhanası gibi bir değerin iyi bir şekilde tanıtılmasının ve pazarlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Festival ikramların ardından yapılan çeşitli etkinliklerle son buldu.