Naganlu 5. Kez seçildi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)'ın 23. Olağan Genel Kurulunda TÜFAD Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu 5. kez Genel Merkez Genel Sekreterlik görevine seçildi.

TÜFAD Genel Merkez yönetiminin 21 kişilik listesinde yer alan Alaaddin Naganlu, Antalya'da yapılan Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı sonucunda 5. kez Genel Sekreterlik görevine getirildi.

TÜFAD Genel Merkez yönetiminde 5. Kez aynı göreve seçilen Naganlu, “5. kez beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız İsmail Dilber ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür ederim. Muğla'mızı Ankara'da en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Bu görevimi yaparken bana destek olan ilimiz basın kuruluşlarına, futbol taban birliklerimize spor kamuoyuna, tüm kişi ve kuruluşlara çok teşekkür ederim” dedi.