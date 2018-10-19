Nar entegre mücadele üreticilerine sertifika

Bu kapsamda ‘entegre mücadele prensipleri' doğrultusunda; bilinçli, tekniğine uygun, çevre ve insan sağlığını esas alan örnek üreticilere sertifikaları verildi. Nar hasadının tamamlanmasının ardından Muğla'nın Ortaca İlçesinde ‘üretici sertifikası' teslim töreni gerçekleştirildi. Üretici sertifikaları, Ortaca İlçe Müdürü Okan Bilgiç ve İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mesut Durmuş tarafından, üreticilere takdim edildi.