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18 Kasım 2017 11:12

Narko timlerden özel güvenlikçilere ‘uyuşturucu’ eğitimi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ‘Narko-rehber’ projesi kapsamında özel güvenlikçilere yönelik eğitim semineri yapıldı.

Narko timlerden özel güvenlikçilere ‘uyuşturucu’ eğitimi

18 Kasım 2017 11:12


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler salonunda gerçekleştirilen eğitim semineri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitim seminerinde 2 günde 450 özel güvenlikçiye seminer verildi. Seminerde okul ve üniversite önlerinde uyuşturucu satan şahısların profilleri nasıl olur, uyuşturucu nedir, uyuşturucu çeşitleri ve sınıflandırılması konularını içerdi. Seminerde ayrıca faaliyete geçecek olan ve uyuşturucu madde konusu olduğunda WhatsApp ihbar hattı konusunda da katılımcılara detaylı bilgiler verildi.




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