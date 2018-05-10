Narkotim Ekipleri Görev Başında

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği motorize ekipler, çalışma kapsamında ayrıca ’Narko-Savar’ adı verilen ve üzerinde uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili dikkat çekici sloganlar yazan bir araçla da okul önlerinde ve caddelerde denetim yaptı. ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara “Geleceğimizi tehdit eden en acımasız tuzak uyuşturucudur” yazılı broşür dağıttı.

Narkosavar aracıyla durdurdukları bazı araçlarda da arama yapan ekipler, vatandaşları uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi.