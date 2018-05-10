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10 Mayıs 2018 18:29

Narkotim Ekipleri Görev Başında

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye’de uyuşturucu madde satışını ve bağımlılığını engellemek amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışması yapıldı.

Narkotim Ekipleri Görev Başında

10 Mayıs 2018 18:29


Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği motorize ekipler, çalışma kapsamında ayrıca ’Narko-Savar’ adı verilen ve üzerinde uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili dikkat çekici sloganlar yazan bir araçla da okul önlerinde ve caddelerde denetim yaptı. ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara “Geleceğimizi tehdit eden en acımasız tuzak uyuşturucudur” yazılı broşür dağıttı.


Narkosavar aracıyla durdurdukları bazı araçlarda da arama yapan ekipler, vatandaşları uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi.




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