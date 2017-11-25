Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 22:20

Nazmiye öğretmen için çaldılar

Muğla Milas’ın Kırcağız Mahallesi’nde öğretmen olarak görev yaparken, geçirdiği rahatsızlık sonrasında öğrencilerinden ayrılmak zorunda kalan Nazmiye öğretmen için öğretmen arkadaşları ve öğrencileri şarkı söyledi.

Nazmiye öğretmen için çaldılar

25 Kasım 2017 22:20


Kırcağız İlkokulunda görev yapan Nazmiye öğretmen, bir süre önce kanser hastalığına yakalandı. Hastalığının ardından tedavisi için çok sevdiği Kırcağız İlkokulunda okuyan öğrencilerden ve öğretmen arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalan Nazmiye öğretmeni, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri unutmadı.


Nazmiye öğretmenin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak isteyen öğretmen arkadaşları, ona bir sürpriz hazırladı. Öğretmen arkadaşlarından; Namık Ziya Turgut, Hicran Tosun, İlker Şık, Bünyamin Emik, Zafer Gezer, Zehra Karakaşlı, Muzaffer Ergül, Şevkiye Özmen, Barış Yaycı, Serpil Meşe, Mehmet Ali Yılmaz, Kübra Ertuğrul, Fatmagül Kırmızı, Evrim Yıldız, Hatice Mert, Aydın Moral, İlyas Parlak, Yasemin Parlak, Hüseyin Sudereli, Meral Karasu, Abdullah Düdükçü,Yeliz Alkaya, Nihal Çınar, Özgür Eskitürk, Arzu Akyer, Ayşe Turhan ona bir video hazırladı.


Nazmiye öğretmenin öğrencileri ve onu seven meslektaşları, hazırladıkları videoda Nazmiye öğretmen için şarkı söyledi.


“Hasretinle yandı gönlüm” isimli şarkıyı seslendiren meslektaşları, Nazmiye öğretmene şarkıyı hediye etti. Nazmiye öğretmen, hazırlanan videoyu gördükten sonra çok mutlu olduğunu ve duygulandığını kaydederek, videoda emeği geçen herkese teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç