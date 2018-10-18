NC-7 fıstık çeşidi Seydikemer'de yaygınlaşıyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüksek protein değerli NC-7 fıstık çeşidini yaygınlaştırma projesi kapsamında 2017 yılında Muğla'nın Seydikemer İlçesinde demonstrasyon çalışması yapılmıştı. 16 dekarlık 3 farklı alanda yapılan uygulamalar sonrası yüksek protein değerli NC-7 fıstık çeşidinin bölgede üretim alanı arttı.

Projenin uygulanması ve NC-7 çeşidinin bölgede yaygınlaştırılmasının amacı hakkında bilgi veren Seydikemer Tarım ve Orman Müdürü Engin Maraşlı yaptığı açıklamada ; “İri-dolgun bakla özelliği ve pazar değerinin iyi olması nedeniyle yüksek ticari değere sahiptir. Böylece çiftçilerimiz birim alandan daha yüksek gelir elde etmektedirler. Bölgemizde hayvancılık ve bitkisel üretim birlikte yapılmaktadır. NC-7 çeşidinin baklagil yağlı tohumlu bitki olması nedeniyle toprak üstü aksamı yüksek protein içeriğine sahip kıymetli bir hayvan yemidir. NC-7 Baklagil yağlı tohumlu bitki olarak ise toprakta N-Fiksasyonu ve toprak ıslahına katkısı olmakta, ekildiği alana büyük faydalar sağlamaktadır. Baklagil olması nedeniyle de güzlük buğday ekilişine uygun toprak bırakması açısından ayrıca önem arz etmektedir” dedi.

Uygulanan demonstrasyon çalışmasının hasadı sonunda ortalama kabuklu fıstık verimi bölgede 360 kilogram olarak alındı.