Neşet Ertaş’ın türküsünü yeniden yorumladı

Keleş, usta sanatçı Neşet Ertaş’ın ‘Gönül Dağı’ türküsünü yeniden düzenlediğini açıkladı.

Türk Halk Müziği’nin büyük ustası Neşet Ertaş’ın “ Gönül Dağı” isimli eserini kendi tarzı ile buluşturup dinleyiciye sunan ve gayet olumlu tepkiler alan Yasin Keleş, Bodrum’da hayranları ile buluştu. Ünlü gece kulüplerinden Pasha’da sahne alan ünlü DJ, yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistleri çaldığı şarkılarla coşturan Keleş’in Gönül Dağı şarkısına yaptığı düzenleme ise büyük beğeni topladı.

Sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Yasin Keleş, “Neşet Ertaş’ın Gönül Dağı isimli eserini yeni bir düzenleme yaptım. Şu anda çok iyi gidiyor. Çok başarılı oldu. En azından insanlardan gelen tepkiler gayet güzel olduğu yönünde. Bir ay gibi bir sürede Youtube dinlenmesi de 5 Milyona yaklaştı. Şu anda da Bodrum’dayız, Pasha Club’tayız. İçerde inanılmaz bir kalabalık var. Efsane bir gece olacak diye düşünüyorum.” dedi.

Mekanı tıklım tıklım dolduran tatilciler, Keleş’in çaldığı şarkılarla bir an olsun yerinde duramadı.