Nişanlısından ayrılan polis canına kıydı

Olay yerine gelen polis memurunun, mesai arkadaşları, tampon yaparak arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. Polis otosu ile hastaneye götürülen polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Biriminde görevli Sadık Abrek, konuşmak için bir süredir sorunları olduğu öğrenilen nişanlısının Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evine gitti. Çift burada bir süre tartıştı. Tartışma sonrası kendi evine giden Abrek, Kalbine tek el ateş ederek intihar etti.

Meslektaşları şoka girdi

Bodrum’da çok sevilen bir isim olan Abrek nişanlısının oturduğu sokaktaki kendi evine gitti. Silahı kalbine dayayan Abrek’in kalbine bir el beylik silahı ile ateş etti. İntiharın ardından olay yerine gelen polis ekipleri karşıların da meslektaşlarını görünce şok oldu. Kalbine tampon yaparak meslektaşlarını hayatta tutmaya çalışan polis ekipleri yaklaşık 25 dakika ambulans bekledi. Abrek’in mesai arkadaşları, ambulansın gelmemesine isyan edip polis otosuyla hızla Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sadık Abrek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Devlet Hastanesinde Göğüs Kalp Damar Cerrahı ve Göğüs Cerrahı bulunmaması nedeniyle Özel Acıbadem Bodrum Hastanesi’ne sevk edildi. Göğüs bölgesinden aldığı kurşun yaralanması nedeniyle kalp ve akciğerlerinden yaralanan ve çok kan kaybeden Abrek, burada acil ameliyata alındı.

Göğüs Kalp Damar Cerrahı, Göğüs Cerrahı, Dama Cerrahı ve bir Genel Cerrahın katıldığı operasyonla kurtarılmaya çalışılan Sadık Abrek yaklaşık 6 saat ameliyatta kaldı. Doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamayarak akşam saatlerinde ameliyat masasında hayatını kaybetti.

Sadık Abrek’in yaşamını kaybettiğini öğrenen meslektaşları ve yakınları hastane de gözyaşlarına boğuldu.

Abrek’in cenazesi Muğla adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından sabah saatlerinde Abrek’in cenazesinin memleketi Konya’ya gideceği öğrenildi.