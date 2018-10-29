Nurhan Keleş kitabını tanıttı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi Genel Sekreteri Nurhan Keleş, MÜSİAD'nın aylık olağan değerlendirme toplantısında basımı tamamlanan ‘21 Yüzyılın Üretim Odaklı Faizsiz Yeni Kurumsal Modeli Vakıf İş Kümesi' isimli kitabını tanıttı.

İmzaladığı ilk kitaplarını MÜSİAD Şube Başkanı Sezgin Bayhan, önceki dönem Başkanı Sayim Akdeniz, AK Parti İl başkanı Kadem Mete ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'a verdi. Kapitalist ekonomi sisteminin faize dayalı hakimiyeti ve gelir dağılımdaki adaletsiz yapısı; insanları etik olmayan bir yaşam tarzına zorlamakta, birçok kişi ve aileyi sosyal ve ekonomik facianın içine sürüklediğini belirten Keleş, “Bu çalışma; bu olumsuz gidişe karşı toplumu yeniden değerlerimiz temelinde yükseltebilir miyiz ve faizsiz bir sistem geliştirebilir miyiz gibi sorulara cevap bulmak düşüncesinden hareketle, okuyuculara uygulanabilir bir kurumsal model önerisi sunmaktadır” dedi.

Çalışma ile Ahilik ve İslam ekonomi tarihi tecrübesinden hareketle, günümüz sivil toplum örgütlerine kurumsal bir model önerisi sunmak istediğini belirten Keleş, “Bu çalışma; reel sektörü her alanda daha da aktifleştirmek isteyen esnaf ve sanayiciler başta olmak üzere, 21. yüzyılda üretim odaklı yeni faizsiz bir model arayışında olanlara çözüm önerisi sunmaktadır. Bu eser ile Ahilik ve İslam İktisadı tarihi tecrübesi temelinde faizli kapitalist ekonomi sistemine alternatifler sunuyor. İnsanı değerlerimiz temelde merkeze alan stratejik arayışında 21 Yüzyılın Bilim ve Teknolojik gelişimlerine her alanda açık olan üretimi, ticareti ve istihdamı daha etkin ve başarılı şekilde yapılandıran yeni faizsiz bir kurumsal model yaklaşımını sunmaktadır” dedi.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan kitap çalışmasının MÜSİAD ailesi içinde ortaya çıkmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.