Oasis Mini Kulüp'te her Cumartesi çocuk tiyatroları başlıyor

İlk tiyatro oyunu, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, 3 Kasım Cumartesi günü minik tiyatroseverlere sunulacak.

Geçmişten günümüze düzenlediği çeşitli etkinliklerle çocukların ve ailelerin öncelikli tercihi olan Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, kasım ayında çocuklar için doyasıya eğlenecekleri yepyeni bir etkinlik programı sunuyor. Kasım ayı boyunca her cumartesi, 14.00 – 16.00 saatleri arasında Oasis Mini Kulüp'te, eğitici ve öğretici çocuk masallarının tiyatroları sahnelenecek. Tiyatroyu izleyen tüm çocuklar tiyatro bitiminde, tiyatronun atölyesine katılma fırsatını yakalayarak, hafta sonunda doyasıya eğlenecek.

Oasis Alışveriş Merkezi, sahnelenecek tiyatrolar ile çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı, gözlem duygusuyla öğrenmelerini ve yaratıcılıklarının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Birkaç saatlik zaman dilimi içerisinde çocuklara farklı dünyaların kapılarını açacak tiyatro ve atölyelerle çocuklar hafta sonu hem eğlenecek hem de sosyalleşecek.

Tiyatro programı;

3 Kasım 2018, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Tiyatrosu & Sihirli Elma Atölyesi

10 Kasım 2018, Bremen Mızıkacıları Tiyatrosu & Maske Atölyesi

17 Kasım 2018, Uzaylı Ponpon Tiyatrosu & Kolaj Atölyesi

24 Kasım 2018, Sakar Eşek Yupi Tiyatrosu & Parmak Kuklalar Atölyesi