Oda ve borsalar 7 Muğla milletvekilini bir araya getiriyor

Muğla'da Oda Borsa toplantısı 26 Ekim Cuma günü Muğla Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Muğla'nın 7 milletvekilinin de yer alacağı toplantıya; Muğla Ticaret Borsası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Marmaris Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası ile Marmaris, Fethiye ve Bodrum Deniz Ticaret Odası yetkilileri katılacak.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk yaptığı açıklamada, “Muğla'da gerçekleştirdiğimiz oda borsa toplantımızın sonuncusu kurumumuzda yapılacak. Amacımız, oda ve borsaların kaynaşmasını sağlamak ve bizlerin belirlediği sorunlara çözüm önerileri üretmek. Bu son toplantımızda

Muğla milletvekillerimizin hepsini bir araya getireceğiz. Bu sayede kentimizin sorunlarını Ankara'ya taşımak istiyoruz” dedi.