ODTÜ’lüler üçüncü kez Marmaris’te

kez Marmaris’te Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor.

19 Avrupa ülkesinden 22’si yabancı, 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik dün Kültür ve Sanaevi’nde başladı. Açılışa ev sahibi Marmaris Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner katıldı. Dijital Dönüşüm’ün tartışılacağı yaz kursu boyunca dijitalleşme süreci, gelecekten öğrenme konsepti, nesnelerin interneti, yapay zeka ve transhümanizm gibi alt başlıklar ele alınacak. 6 Eylül’e kadar devam edecek etkinlikte ODTÜ Bilgisayar ve Teknoloji Eğitimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Tarkan Gürbüz önderliğinde 8 akademik öğretim görevlisi ve fütürizm odaklı bir çok diğer kişi konuşmacı olarak yer alacak.

ODTÜ İşletme Bölümü öğrencisi, Best Ankara yönetim kurulu başkanı ve “Summer Boot Camp’18” etkinliğinin organizatörü olan Alperen Kaplan; “Biz bu kursları son 3 senedir Marmaris’te düzenliyoruz. Şu anda 18 farklı ülkeden 50 öğrenciyi burada akademik bir kurs başlığı altında bir araya getirmiş bulunmaktayız. Marmaris’i seçmemizde birçok sebep var. Marmaris’i çok sevmemiz, burada ki insanların bizi çok güzel ağırlaması, Belediyenin bizleri hiçbir sene yalnız bırakmayışı, bize olan katkıları. Bu yüzden çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Programlarının öğleden sonraki bölümünde İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nı ziyaret eden ODTÜ’lü akademisyenler burada eğitim parkında verilen eğitimler hakkında Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner’den bilgi aldı. Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dolanbay Eğitim Parkı’nın TÜBİTAK Fonlarıyla da desteklenmesi için girişimde bulunabileceklerini söyledi.