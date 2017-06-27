Ödüllü dondurmaya tatilcilerden büyük ilgi

Golf Maraşım dondurma yeme yarışmasına katılan dedeler, vatandaşları kahkahalara boğdu.

Bodrum İskele Meydanı’nda düzenlenen “Maraşım ile Bayram Şenliği” adlı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı nedeniyle akın akın Bodrum’a gelen tatilciler; meydanda düzenlenen yarışmalara ve Türkiye’nin ilk ve tek üstün lezzet ödüllü Maraş dondurmasına yoğun ilgi gösterdi. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ilçede, yerli ve yabancı turistler Maraşım dondurmasına akın etti. Meydanda sınırsız ikram edilen Maraşım, taze keçi sütünden gelen orijinal Maraş lezzeti ve geleneksel kıvamı ile tüketicilerden tam not aldı. Çeşitli aktivite ve yarışmaların gerçekleştirildiği şenlikte, tatilciler keyifli bir bayram günü geçirdi.

En önemli malzeme keçi sütü

Maraşım, eşsiz tadını; keçi sütü ve Ahir Dağları’ndan gelen salepten aldığı için diğer dondurmalardan ayrılıyor. Maraşım, Golf Dondurma’nın, Kahramanmaraş’ta kurulan yüksek teknolojili ve modern fabrikasında, Maraş dondurmasının geleneksel kıvamıyla üretiliyor. Maraş dondurması geleneği Golf’ün fabrikasında yaşatılıyor.

Maraşım yeme yarışmasının birincileri dedeler oldu

Çeşitli yarışmaların yapıldığı meydanda en ilginç olan yarışma ise dondurma yeme yarışmasıydı. Maraşım dondurmasını en hızlı yiyen vatandaşlara hediyeler verildi. Bunlardan en ilginci ise, dedelerin yarıştığı anlar oldu. Kahramanmaraş’ın keçi sütünden yapılan geleneksel dondurması ‘Maraşım’ı 50 saniye içerisinde bitiren dedeler, en hızlı yiyen ikili seçildi. Gecenin sonunda, meydanda kurulan yazlık sinemada vatandaşlar, başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarının oynadığı “Süt Kardeşler” filmini izledi.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi Maraşım, dondurmasını tatlıyla yemeyi seven vatandaşlar için geleneksel tatlar hazırladı: İrmik tatlısı, ayva tatlısı, kabak tatlısı, ekmek kadayıfı ve tel kadayıf. Bu tatlılar, Maraşım sade dondurma ile daha da lezzetlenerek tüketiciyle buluştu. Maraşım Şenlikleri, Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleşti ve Ramazan Bayramı ile birlikte son durağı Bodrum’a uğradı. Şenliklerde, katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşatılırken; aynı zamanda, Maraşım’ın beğeniye sunduğu yeni ürünlerinden Maraşım irmik tatlılı sade dondurma ve kornetten kupa birçok çeşidinin ikramı ile de tüm aile bireylerinin gönülleri bir kez daha fethedildi.