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07 Mayıs 2018 04:07

OFAD, Ortaca Festivali’nin ilk gününe renk kattı

Ortaca Belediyesince bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm festivali başladı.

OFAD, Ortaca Festivali’nin ilk gününe renk kattı

07 Mayıs 2018 04:07


Yağışlı havaya rağmen vatandaşların festival alanına yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Gösteriyi izlemeye gelen vatandaşların cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekerek, video kaydı yapması dikkat çekti.


Ortaca Tuhafiye Pazar yerinde kurulan stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, festival kapsamında sahne alan Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği’nin (OFAD) yöresel türküler ve halk dansları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.


Festivalin ilk gününde OFAD ekiplerinin sahnelediği Kerimoğlu Zeybeği, Teke Yöresi ve Kına Gecesi gösterileri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sahnelenen gösteriler zaman zaman ziyaretçilerden büyük alkış aldı.


Dernek olarak 8 yıldır faaliyette olduklarını aktaran OFAD Başkanı Bayram Avcı; “Biz bu işe gönül verdik. Dernek bünyesinde her yaştan ve her kesimden kardeşimiz eğitim alıyor. Bugün uzun zamandır çalıştıkları gösterileri ziyaretçilerin beğenisine sunma şansları oldu. Seyircilerden gelen alkışlar ve yüzlerindeki memnuniyet bizleri mutlu ediyor.” dedi.


Festivalin ilk günündeki gösterileri Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar takip etti.


Festival yarın Coşku, Başaran ve Güzelyurt özel eğitim okullarının, Ortaca Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ve Manuş Baba konseri ile devam edecek.




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