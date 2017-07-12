OFAD’da belge sevinci

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan “Türk Halk Oyunları, Yöre Oyunları Öğretici” belgesi kursu tamamlandı. Yaklaşık 4 ay devam eden kursa katılan 17 OFAD as oyuncusu, halk eğitim merkezi müdürlüğünde yapılan törenle belgelerini aldı.

Halk oyunları gösterisi ile başlayan törene, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sezgin Sağun, Müdür Yardımcısı Semra Abay, OFAD Başkanı Bayram Avcı, kursiyerler ve yakınları katıldı.

OFAD Başkanı Bayram Avcı, törende yaptığı açıklamada; “Halk Eğitim Merkezi yetkililerine, kurs eğitmeni Fehmi Tokmak’a ve tüm OFAD ailesine teşekkür ederim. Oyuncularımız 7 yıllık emek ve alın terlerinin karşılığını aldılar. OFAD, yaz sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. 22-23 Temmuz’da Aydın-Bozdoğan Yayla Şenliği, 30 Temmuz’da Avcılar Şenliği hazırlıklarına başladık. Ayrıca Rodos ve Çanakkale turları planlıyoruz” dedi.

Belge alan OFAD oyuncuları ise şu isimlerden oluştu; Atike Avcı, Sema Fadıllıoğlu, Esma Erdoğan, Nurcan Yalçın, Burcu Demirsar, Hazal Töz, Rana Aksoy, İrem Çetintürk, Sevgi Künkçü, Beril Avcı, Taner Tansel Türkmen, Ertuğrul Yılmaz, Serdar Öztürk, Mustafa Özbay, Mustafa Töz, Sinan Değerli, Tolga Koç, İskender Telefoncu.