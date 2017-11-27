Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Edinilen bilgiye göre; Çaylı Mahallesi’nde sabah saatlerinde baba Ertuğrul U. (37) ile oğlu Hilmi U. (18) arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ertuğrul U., oğlu Hilmi U.’ya av tüfeğiyle ateş etti. Haber verilmesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralı genci Ortaca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hilmi U. hayatını kaybetti.

Baba Ertuğrul U. ise Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.