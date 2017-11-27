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27 Kasım 2017 12:13

Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Ortaca ilçesinde babasının av tüfeği ile vurduğu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

27 Kasım 2017 12:13


Edinilen bilgiye göre; Çaylı Mahallesi’nde sabah saatlerinde baba Ertuğrul U. (37) ile oğlu Hilmi U. (18) arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ertuğrul U., oğlu Hilmi U.’ya av tüfeğiyle ateş etti. Haber verilmesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralı genci Ortaca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hilmi U. hayatını kaybetti.


Baba Ertuğrul U. ise Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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