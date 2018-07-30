Öğrenciler doğada bilimle buluştu

Yürütücülüğünü Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Sevim’in yaptığı proje, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen 193 proje arasında yer alma özelliği taşıyor.

İmam hatip ortaokullarında öğrenim gören 24 öğrenci ile 16 eğitmen, 7 gün süresince Dalyan’da doğa eğitim kampı yaptı. Öğrenciler, İztuzu Sahiline yumurta bırakan Caretta Caretta’ların hayat periyotları ile bu türü koruma adına DEKAMER’de yapılan çalışmaları inceleme fırsatı yakaladı.

Öğrenciler, Kaunos Antik Kent gezisi, arkeolojik kazı uygulamaları ve elde edilen ürünlerin restorasyon çalışmalarının yapılmasına katıldı. Kamp kapsamında; teleskopla gökyüzü gözlemleri, fotoğrafçılık eğitimi ile Dalyan deltasındaki biyolojik çeşitliliğin incelenmesi için doğa gezileri ve deneysel atölye çalışmaları yapıldı. Öğrenciler, bilimsel çalışmaların yanı sıra 2500 yıllık tarihi kaya mezarları manzarası eşliğinde Dalyan Kanalında tekne turu yapma şansı buldu. Proje yürütücüsü Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Sevim, projeye katılan 24 öğrencinin, Denizli’deki farklı imam hatip ortaokullarında okuyan 7’nci sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından seçildiğini aktardı. İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin bu sürece yeterince dahil edilmediğini söyleyen Sevim, projenin hedef kitle açısından da yenilikçi olduğuna değinerek, öğrencilerin seçiminde TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarına katılmış olma, akademik başarı ve iletişim becerisi gibi kriterler arandığını ifade etti.

Doç. Dr. Sevim, “Projemizde farklı multidisipliner konular var. DEKAMER’de Caretta Caretta, Kaunos Antik Kenti’nde arkeoloji etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Mehmet Çiçek ve öğretim görevlisi Dr. Arzu Kaska eşliğinde Dalyan yöresinin endemik bitkileri ile ilgili çalışma yapıldı. Bunun yanında astronomi, kimya, fizik ve güzel sanatlar gibi disiplinlerde, farklı eğitmenlerimiz ile projemizi kompakt hale getirerek, her alanın birbiriyle ilişkisini ortaya koymayı ve öğrencilerin bilime bakış açılarını değiştirmeyi amaçladık” diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, imam hatip ortaokulu öğrencilerini merkezlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Kaska, öğrencilerin DEKAMER’deki faaliyeti inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, “Yaralı kaplumbağaların bakımından, beslenmesinden, yuvadan çıkan yeni yavruların nasıl denize ulaştığına kadar birçok konuda bilgi edindiler. Kaplumbağaları gençlerimize sevdirme şansı yakaladık. Nesli tükenmekte olan bir türü korumak için bunu yeni nesillerin sevmesini sağlamak dışında başka yapabileceğimiz bir şey yok. Yeni nesillerin kaplumbağaları severek koruyabilmesi için böyle çalışmaların yaygınlaştırılmasında büyük yarar var. Projeyi destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bilim kampına katılırken yeni bilgiler öğrenmeyi amaçladığını vurgulayan Yatağan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Oğuz Özboy, “Fotoğraf makinası nasıl kullanılır daha iyi öğrendim. Bilimle doğanın iç içe olabileceğini öğrendim. Kendime yeni bilgiler kattım” şeklinde konuştu.

Bilim kampında bilgilerini geliştirme imkanı bulduğunun altını çizen Yatağan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Karakaya ise şunları kaydetti: “Deniz kaplumbağalarının bakım sürecini ve nasıl iyileştiklerini öğrendik. Geceleri uzay gözlemleri yaptık. Birçok yeni bilgi edindik.”