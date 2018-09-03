Öğrenciler karanfillerle karşılandı

Kayıt işlemlerinin ilk günü öğrenciler otogarda Muğla protokolü tarafından karanfiller ile karşılandı. Öğrencileri karşılama törenine Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, MSKÜ Rektörü Hüseyin Çelik, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş katıldı. Öğrencilerin karşılanması için düzenlenen otogarda Üniversite, Büyükşehir, Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe Belediyesi stant açtı.

YÖK tarafından 10 bin 518 kontenjanın ayrıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne kayıt döneminde 9 bin 803 öğrenci kayıt yaptırdı. 715 kontenjan boş kalırken, ek kontenjan döneminde boş kalan bölümlerin de dolması bekleniyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde fakültelere 5 bin 219, Yüksekokullara 134, Meslek Yüksekokullarına 5 bin 165 olmak üzere 10 bin 518 kontenjan ayrıldı. Mimarlık Fakültesi ve Milas Veterinerlik Fakültesi, Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu ilk defa öğretime başladı. 8 bölüm ve programda da ilk defa öğrenci aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla’nın yaşanabilir bir kent olduğunun altını çizdi. Rektör Çiçek, gelir düzeyi düşük öğrenciler için imkânların olduğunu belirterek, “Sıtkı Koçman Vakfı’nın bursları var. Kısmi zamanlı çalışma imkânlarımız var Üniversite içerisinde. Yemek yardımı da veriyoruz. Bunun yanında İş-Kur’un topluma destek uygulaması var. Bu kapsamda günde 5’er saatlik bir işletmede çalışabiliyor. Bunun karşılığında sigortalı olarak çalışmasının karşılığı İş-Kur tarafından ödeniyor. Böyle imkanlar da var maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla’nın anne babaların çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekler bir kent olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Aynı zamanda kültürel olarak da hoşgörü, sevgi kültürünü benimsemiş bir kent Muğla. Buradaki eğitim anlayışı fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür evlatlar yetiştirmek. Düşüncesi daime geniş olan, her türlü geniş düşünce içerisinde en doğruyu arayıp bulabilen, analiz yapabilen ve senteze ulaşabilen gençlere ihtiyacımız var. Bunu da Muğla’daki hoşgörü, sevgi ve demokratik ortam içerisinde gençlerin yapabilmesi çok daha mümkün” dedi.

Konuşmaların ardından kayıt yaptırmak için gelen öğrenci ve ailelerine protokol üyeleri tarafından kırmızı karanfil hediye edilirken, öğrenciler kampüs alanına ücretsiz araçlar ile taşınıyor.