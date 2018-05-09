Öğrenciler, Muğla’nın tarihi mekanlarını gezdi

Proje kapsamında ilçeye gelen 93 öğrenci ve 4 öğretmen, Muğla Valiliği’nin öncülüğünde Seydikemer Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle misafir edildi. Seydikemer’de misafir edilen öğrenciler, Tlos Antik Kenti’ni gezdikten sonra dünyaca ünlü Saklıkent kanyonunu ziyaret etti. Öğrenciler, Kumluova Mahallesinde buluna Likya bölgesinin dini başkenti olarak da anılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Letoon Antik Kenti’ni de gezdi. Öğrenciler gezdikleri bölgede bol, bol fotoğraf çektiler.

Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğdan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı proje kapsamında Muş’un Bulanık ilçesinde gelen öğrencileri ağırladık" dedi.

Muş’tan gelen öğrenciler için hayırlı sonuçlar doğuracağını söyleyen Kaymakam Gökçekuyu, “Çocuklarımız buranın doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini yakından görüp tanıma fırsatı buldu. Projenin ana teması kültürel zenginliklerin, iletişimin, birlik ve beraberliğin sağlanması. Umarım ilçe olarak üstümüze düşeni en güzel şekilde yapmışızdır” dedi.

Seydikemer Belediye Başkan Vekili Hatice Ülker Tanıtmış ise projenin tarihi ve kültürel kaynaşma açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Öğrenci Zeliha Aydın, ’Biz Anadoluyuz’ projesiyle çocukların Türkiye’nin her yerine ulaşabildiğini belirtti. Kültüre zenginliklerin bu kadar fazla olduğunu yeni fark ettiğini belirten Aydın, “İleride de buraları tekrar gezmek istiyorum. Bu kadar antik kent olduğunu bilmiyordum. Letoon Antik Kenti’ni Sosyal Bilgiler kitabında görmüştüm ama buraya geleceğim hiç aklıma gelmiyordu. Buralardaki gezimi derslerde öğrendiklerimizi de pekiştiriyor” diye konuştu.

Öğrenci, Recep Turan da geziyle tarihte yaşayanların kentlerini dolaştıklarını ve onların yaşadıkları yerleri görme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Sercan Kandemir, iki gündür Muğla’da bulunduğunu, gezdikleri yerlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu kaydetti.