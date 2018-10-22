Öğrenciler sokak hayvanlarını elleri ile besliyor

Öğrenciler, üniversite öğrenci sarayı yemekhanesinden aldıkları yemek artıklarını Kötekli mahallesine getirip kedilere ve köpeklere dağıtıyorlar.

Üniversitenin değişik bölümlerinde okuyan Şahika Şayeste Bulut, İrem Kırman, Hafize Güdücü, Oğuzhan Mermer ve Ebru Demir adlı öğrenciler, yemek atıklarının değerlendirilmesi ve patilerin aç kalmaması için böyle bir sorumluluğu üstlendiklerini söylediler. Öğrenciler, zaman zaman Kötekli'deki esnaftan da destek alarak daha çok akşamları 225 kadar kedi ve 30 kadar köpeği beslediklerini söylediler. Öğrenciler, yaklaşık 2 saat süren besleme ile aynı zamanda kedi ve köpeklerle çok güzel zaman geçirdiklerini belirttiler.

Kötekli'de öğrencilerin bir süre besleyip sonra terk ettikleri pek çok kedi ve köpek olduğuna dikkat çeken öğrenciler, kampüsteki patilerle beraber Kötekli'deki dilsiz canlılara, sosyal sorumluluk gereği yardım ettiklerini ifade ederek herkesi aynı duyarlılıkta olmaya davet ettiler.