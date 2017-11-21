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21 Kasım 2017 14:57

Öğrenciler trafik kurallarını jandarmadan öğrendi

Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timince, Karacahisar İlkokulundaki öğrencilere ‘Trafik Semineri’ verildi.

Öğrenciler trafik kurallarını jandarmadan öğrendi

21 Kasım 2017 14:57


Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timi ekipleri, sorumluluk sahalarında yer alan okullarda Trafik Semineri düzenlemeye devam ediyor. Öğrencilere temel trafik kurallarının ve bilgilerinin öğretilmesini hedefleyen eğitim kapsamında; Karacahisar İlkokulundaki 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik eğitim verildi.


Eğitici videolar eşliğinde temel trafik kurallarının anlatıldığı seminerde; trafik işaret ve levhaları, kazalarda emniyet kemerinin önemi gibi konular ele alındı. Öğrenciler, okul taşıtlarına nasıl binip inecekleri konusunda özellikle uyarılırken; küçük yaşlardan itibaren verilen eğitimler sayesinde trafik kurallarının alışkanlık haline geleceği ve insandan kaynaklanan kazalarda da azalma olacağını ifade edildi.


Semineri merakla izleyen öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla eğitim sona erdi.


Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timi ekibinin, ilçe genelindeki kırsal mahallelerde Trafik Semineri eğitimini sürdüreceği bildirildi.




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