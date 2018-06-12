Öğrenciler yaşadıkları kenti gezerek öğreniyor

Menteşe Kaymakamlığı’nın himayelerinde Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ’nün koordinesinde hazırlanarak yürütülen ’’Bayrağımın Altında Ne Var?’’ projesi ile öğrencilerin vatanını her yönü ile tanıması ve yaşadığı yerin güzelliklerinin farkına varması amaçlanıyor. Bu amaçla Avcılar İlkokulu öğrencileri daha önce hiç görmedikleri Köyceğiz Gölü’nü görüp kanoya bindiler. Gezide öğrencilere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Ercan Kılkıl, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı. Aysun Doma ve Şube Müdürü Aydın Durdu, Menteşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Paçalı, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlisi Melih Tan, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri Şube Müdürü Meral Takeş, Özel Büro Öğretmenleri Ferda Yılmaz, Mustafa İbiş ve Pakize Akagündüz eşlik etti. Öğretmenler tarafından çocuklar yaşadıkları kent hakkında bilgilendirildi.