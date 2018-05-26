Öğrencilerden “Bir Buket Şiir”

İlçedeki kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ortaca Ortaokulu öğrencileri şiir dinletisi sundu. Ortaca Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Gürhan, Ortaca Ortaokulu Müdürü Ali Hoplar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin okulun Türkçe öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları programda, yazdıkları şiirler katılımcıların beğenisini topladı.

Okul Müdürü Ali Hoplar, etkinlikte ilgili yaptığı açıklamada; “Okulumuzun Türkçe öğretmenleri ile öğrencilerimizin hazırladığı şiir dinletisine yoğun katılım olması bizleri mutlu etti. Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Gürhan başta olmak üzere 29 öğrencimizin şiirlerini seslendirdiği dinletiye katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizlere dolu dolu sanatsal bir gece yaşattıkları içinde öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimize sanatı, şiiri sevdirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz” dedi.