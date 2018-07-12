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12 Temmuz 2018 16:24

Öğrencilerden sergi ziyareti

Bodrum’daki yaz kursu öğrencileri, öğretmenleri ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon ile birlikte İbrahim-Bodil Örs çiftinin “Sınırı Aşmak” adlı sergisini ziyaret etti.

Öğrencilerden sergi ziyareti

12 Temmuz 2018 16:24


Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde 05 Temmuz günü açılışı gerçekleşen "Sınırı Aşmak" sergisi, öğrencilerden ve sanatseverlerden ilgi görüyor. Öğrencilerle birlikte sergiyi ziyaret eden Hülya Kocadon, önce öğrencileri sanatçılarla tanıştırdı. Tamamen gönüllük esasına dayanarak, Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesi Yaz Kursu Öğrencilerinin ve genel olarak çocukların çağdaş bir şekilde vakit geçirmelerini, sanatla ilgilenmelerini ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uğraştıklarını ifade etti. Kocadon, “Sanat ve kültür alanındaki yerleri ziyaret etmelerinin öğrencilerimiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun için de büyük bir çaba sarf ediyoruz” dedi.


İbrahim ve Bodil Örs çifti ise öğrencilere, sanat hayatına nasıl başladıklarını, kimleri örnek alarak sanatını ilerlettiklerini anlatarak dönemin önemli sanatçıları ve kullandıkları teknikler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca eserlerini yaptıkları sıradaki düşüncelerini ve nelerden ilham aldıklarını açıkladı. Sanatçılar ziyaret sonunda öğrencilerin merak ettikleri sorulara da tek tek cevap verdi. Sergi kataloğunu alan öğrenciler, keyifle geçen ziyaret için sanatçılara teşekkür etti.


76 eserin yer aldığı “Sınırı Aşmak” sergisi, 5 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında her gün 10.00-22.00 saatleri arasında, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde ziyaret edilebilecek.




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